Москва, 15 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Официально завершить клинические исследования переносимости и безопасности вакцины «Спутник V» подростками планируют 31 декабря 2023 года, что не помешало главе Центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу заявить о начале вакцинации этой категории до 20 сентября 2021 года. ИА REGNUM выяснило некоторые детали о клиническом исследовании.

КИ по детям

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Все разрешённые клинические исследования в России указываются в соответствующем реестре. Эта обязанность возложена на уполномоченный орган исполнительной власти и прописана в законе «Об обращении лекарственных средств».

На сегодня в реестре есть исследование за номером 336, созданное 2 июля 2021 года центром Гамалеи. В рамках него до 31 декабря 2023 года планируют оценить безопасность, переносимость и иммуногенность лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак «для подростков. Исследование включает первую и вторую фазы. В нём примут участие 660 пациентов двух медучреждений, подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы, — Морозовской детской городской клинической больницы и детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой.

Напомним, 14 июля 2021 года, комментируя начало проведения клинических исследований вакцины для подростков, Гинцбург заявил, что их вакцинация должна начаться до 20 сентября. На это детский омбудсмен Анна Кузнецова возразила, что преждевременно говорить о вакцинации, когда не проведено полноценное клиническое исследование.