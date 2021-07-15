В ВС Южной Кореи за сутки выявили семь носителей коронавируса
Сеул, 15 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у пяти человек, проходящих обучение в Учебном центре сухопутных войск в Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо. Общее число подтверждённых случаев в учебном центре увеличилось до 113.
Также коронавирус был выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 1174.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1600 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 173 511.
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