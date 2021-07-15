Сеул, 15 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у пяти человек, проходящих обучение в Учебном центре сухопутных войск в Нонсане провинции Чхунчхон-Намдо. Общее число подтверждённых случаев в учебном центре увеличилось до 113.

Также коронавирус был выявлен у двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 1174.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1600 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 173 511.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 1600 носителей SARS-CoV-2