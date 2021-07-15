Варшава, 15 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Главный санитарный инспектор Польши Кшиштоф Сачка в эфире Polskie Radio заявил, что в республике не готовы к введению обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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«Невзирая на снижение количества вакцинируемых, польское правительство не готово к введению обязательной вакцинации. Мы все свободные люди и вправе принимать решения, которые нам кажутся правильными. Однако, для того, чтобы защитить своих самых близких и родственников, друзей и соседей, мы призываем всех вакцинироваться», — заявил Сачка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщал, что в последние несколько недель темпы вакцинации от коронавируса снизились примерно в полтора раза по сравнению с весной текущего года. В общей сложности в Польше к настоящему времени полностью вакцинировано 37% населения.