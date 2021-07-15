Джакарта, 15 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Две авиалинии в Японии помогут эвакуировать граждан из Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Правительство Японии вместе с частным сектором предпринимает меры для эвакуации граждан из Индонезии из-за всплеска случаев заражения коронавирусом в стране.

Посольство Японии проводит опрос, чтобы выяснить, сколько японских граждан желают вернуться домой. Это было сделано для того, чтобы предоставить конкретную информацию двум авиакомпаниям.

Тем временем в Японии правительство готовит программу вакцинации для жителей, находящихся за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии занимается репатриацией японских граждан после резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Подробнее в материале: Граждане Японии покинут Индонезию из-за коронавируса