Астана, 15 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Нур-Султане запретили все массовые мероприятия, за исключением поминок. Это следует из постановления главного санитарного врача города Сархат Бейсеновой.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Закрыты боулинг-центры, бильярдные, компьютерные клубы, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Под запрет не попадают объекты, участвующие в проекте Ashyq.

Мобильное приложение Ashyq позволяет посещать объекты, которые принимают участие в этом проекте. Посетить такое заведение можно отсканировав QR-код через мобильный телефон. База хранит данные об эпидемиологическом статусе человека, приложение разрешат или запрещает вход.

Вместе с тем допускается проведение тренировок на открытом воздухе в группе не более пяти человек. Рекомендовано также обеспечить переход на дистанционную работу не менее 80% сотрудников госорганов, госкомпаний и других предприятий.

Запрещается работа городского общественного транспорта в выходные дни. Приостановлена работа междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок.

Читайте также: В Казахстане за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом