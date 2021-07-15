Екатеринбург, 15 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса уже более 555 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 6 июля 2021 года в области прошли полную вакцинацию 504 тыс. человек.

По данным регионального минздрава, первым компонентом вакцины удалось привить 772 тыс. человек. Всего три дня назад, 12 июля, таких было 741 243 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано более 99 тыс. случаев заражения коронавирусом.