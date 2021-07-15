Киев, 15 июля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Власти Украины должны вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока», заявила директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.

Gazprom.ru Турецкий поток

В своей статье для «Укринформ» она напомнила, что завершилось строительство интерконнектора на границе Сербии и Венгрии, благодаря которому Будапешт сможет получать российский газ в обход Украины — через «Турецкий поток».

В результате, отметила Ищук, Украина будет терять 10−12 млрд кубометров транзита газа ежегодно.

«В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов. В ЕС должны обсудить «компенсацию за потери транзита по южному направлению», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор сербского госпредприятия «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что сербский участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» 4 июля состыковали на границе двух стран с газотранспортной системой Венгрии.

«Так поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью», — сказал Баятович.

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