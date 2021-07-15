В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии COVID-19
Женева, Швейцария, 15 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В мире начинается третья волна COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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По его словам, после прошлого всплеска заболеваемости в мире усилия стран Европы и Северной Америки по вакцинации граждан начали приносить результаты.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за сутки 13 июля зафиксирован 362 031 новый случай заражения коронавирусом, число выявленных инфицированных за весь период пандемии достигло 187 519 798 человек.
За день в мире скончались ещё по меньшей мере 6135 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 4 049 372.