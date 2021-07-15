Майкоп, 15 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сделал прививку от коронавируса. Сообщая об этом на своей странице в соцсети Instagram, руководитель региона призвал последовать его примеру всех жителей Адыгеи, которые пока не привились.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

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«Несмотря на наличие антител после перенесенной болезни, я прислушался к рекомендациям медиков, сделал прививку и призываю жителей республики также проявить сознательность», — написал Кумпилов.

Напомним, Мурат Кумпилов переболел COVID-19 в сентябре 2020 года. Он был изолирован и работал удаленно. О своей болезни он сообщил, что она протекает в легкой форме.

В настоящее время в Адыгее сделали прививку против коронавируса более 68 тыс. человек. По росту темпов вакцинации на прошлой неделе регион оказался в числе передовиков.

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