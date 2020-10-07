Майкоп, , 08:27 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией и приступил к работе. Об этом руководитель региона написал 6 октября на своей странице в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Напомним, 22 сентября Кумпилов сообщил, что заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. Глава республики отмечал, что болезнь протекает в легкой форме.

«Вернулся к прежнему графику работы после выздоровления от коронавируса. Благодарю всех за слова поддержки и призываю каждого — не теряйте бдительность, болезнь коварна!» — написал Кумпилов.

По данным минздрава Адыгеи, к 10:00 6 октября в республике коронавирус выявлен у 4348 человек. С начала пандемии в регионе выздоровел 3651 носитель инфекции, 36 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Майкопе (1444) и Тахтамукайском районе (799).

Читайте развитие сюжета: Больницы в Башкирии вновь перепрофилируют в инфекционные госпитали