Джакарта, 15 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Индонезии продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Индонезию назвали новым эпицентром COVID-19 в Азии. По суточному приросту носителей коронавируса государство обогнало Индию, где число новых случаев заражения коронавирусом начинает снижаться.

В Индонезии за сутки выявили 54 517 носителей коронавируса. В Индии за стуки зафиксировали 41 854 носителя коронавируса.

Как сообщает Nikke Asia, из 270 миллионов населения Индонезии, что составляет лишь пятую часть населения Индии, в Индонезии зарегистрировано 132 случая заражения на один миллион человек. В то время как в Индии — всего 26 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии снова был зарегистрирован самый высокий суточный рекорд по коронавирусу в мире.

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