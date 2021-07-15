Москва, 15 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. На российском авторынке представлен новый пятиместный кроссовер Haval Jolion с полным приводом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Haval Haval Jolion

Российским автолюбителям предложены две комплектации модели — Elite и Premium. Стоимость первой версии стартует от 1 579 000 рублей, а Premium — от 1 749 000 рублей.

В качестве силового агрегата у новинки турбированный четырёхцилиндровый рядный агрегат рабочим объёмом 1,5 литра. Максимальная производительность кроссовера составляет 150 л. с. «Движок» работает в тандеме с семискоростным «роботом» с двойным сцеплением.

Jolyon 4×4 также оснащён независимой передней подвеской McPherson и задней независимой многорычажной подвеской.

Внешне модель выделяется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, хромированными молдингами и рейлингами на крыше для транспортировки различных грузов, а также оригинальными вертикальными светодиодными лампами ДХО. Для безопасной парковки авто оснащено камерой заднего вида и датчиками.

В салоне автомобиля имеется широкий набор оборудования. Он включает в себя двухзонный климатический контроль, видеокамеры кругового обзора, а также водительские сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях и многое другое.

Ранее компания Great Wall представила Haval H6 третьего поколения с многорежимной гибридной системой L.E.M.O.N. DHT, которая имеет большой коэффициент полезного действия. Суммарная мощность силового агрегата равна 243 л. с. (530 Нм).

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