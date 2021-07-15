Москва, 15 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Больше половины российских предпринимателей (62,3%) сообщили, что подготовились к возможным повторным ограничениям, вводимым в России из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованных 15 июля результатах опроса, проведённого сервисом онлайн-исследований Oprosso.

Иллюстрация Агентства развития бизнеса

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Повторного локдауна ждут 51,5% российских предпринимателей.

Больше четверти респондентов (28%) отмечают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% — бессрочно, а 21% измеряют этот период несколькими неделями.

9% утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода, оставшиеся 18% не видят возможности работать удалённо и без потерь.

Опрос проводился в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В нём приняли участие 1500 предпринимателей.