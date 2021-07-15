Южно-Сахалинск, 15 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Жительница Южно-Сахалинска при трудоустройстве в больницу предоставила поддельный диплом о получении ею медицинского образования. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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Фальшивый диплом обвиняемая предоставила начальнику отдела кадров. Из учебного заведения в ответ на запрос пришёл ответ, что женщина никогда в нём не обучалась и диплом не получала. Желающая стать врачом во всём призналась.

За подделку диплома ей грозит ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главного врача Саратовской городской поликлиники №20 покинул Игорь Смирнов.