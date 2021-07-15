Кемерово, 15 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 15 июля в регионе выявили 199 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Момент прикрепления коронавируса к рецептору: клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

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Также известно, что скончались ещё пятеро пациентов.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической болезни почек. Она проживала в Ленинске-Кузнецком.

У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Таштаголе.

У женщины 1927 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

Вместе с тем, 181 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 40 121 человек вылечился от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1833 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 008 человек.

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