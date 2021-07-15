Веллингтон, 15 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили пятерых носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что инфицированные прибыли в страну из Бразилии, Фиджи и Великобритании. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в спецучреждениях городов Окленда и Гамильтона. Также 16 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили на рыболовном судне «Playa Zahara», однако новозеландский минздрав не стал включать их в официальную статистику. Случаев локального распространения инфекции за 14 июля не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 45 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на новозеландской территории выявили 2438 носителей SARS-CoV-2.