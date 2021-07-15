Москва, 15 июля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (60,4%) тратят на продукты питания примерно половину своего ежемесячного дохода, сообщили в аналитическом центре Университета «Синергия» после проведённого исследования.

Продукты

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% — примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», — цитирует РИА Новости полученные результаты.

В исследовании говорится, что рост цен на продукты в последние месяцы заметили 96,3% респондентов. Мнения о причинах ускорения инфляции разделились: 36,1% граждан считают, что продовольствие дорожает из-за ослабления курса рубля, 31% видят в этом накрутку цен в торговых сетях, 26,3% полагают, что рост происходит из-за экспорта в ущерб внутреннему потребителю, и 6,6% называют причиной высокие инфляционные ожидания населения.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что жителям следует ожидать возможного подорожания всех повседневных продуктов.