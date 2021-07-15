Сеул, 15 июля, 2021, 07:05 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи продлил срок действия рекомендации по запрету на выезд за пределы страны еще на месяц из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Сообщается, что рекомендации продолжат действовать до 14 августа. Агентство указывает, что продление связано с ограничительными мерами, введенными в ряде стран мира из-за пандемии COVID-19. Также южнокорейский МИД призвал граждан страны, проживающих за границей, соблюдать все меры санитарной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее на протяжении девяти дней фиксируется рекордная с начала пандемии заболеваемость коронавирусной инфекцией. Эксперты связывают рост числа заболевших с активным распространением штамма коронавируса «Дельта» на территории республики.