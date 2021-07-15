Кигали, 15 июля, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В столице Руанды Кигали, а также в восьми городах республики, вводится карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Pexels.com Карантин

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Строгие ограничения вводятся на период с 19 по 26 июля. При этом всем жителям будет запрещено выходить из своих домов. Исключения будут действовать лишь для работников экстренных и жизненно важных служб. Также в населенных пунктах прекращается работа общественного транспорта, а водителям мотоциклов и велосипедов запрещается брать с собой пассажиров. Кроме того, в Кигали прекратят работу предприятия и образовательные учреждения.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Руанде выявили 934 носителя SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 50 742 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 35 582 пациента, еще 607 с болезнью не справились и скончались.