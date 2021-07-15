Сеул, 15 июля, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1600 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 1555 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже на протяжении девяти дней подряд выявляют свыше тысячи инфицированных ежесуточно. Такие показатели в республике фиксируются впервые с начала пандемии. Эксперты связывают рост заболеваемости COVID-19 со стремительным распространением штамма «Дельта».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 173 511. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2050 человек.