Токио, 15 июля, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Власти Японии разрешили прививать подростков возрастом от 12 лет вакциной против коронавирусной инфекции от американской компании Moderna, передает телеканал NHK.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». Реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

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Сообщается, что соответствующее решение принял японский минздрав. Обществу об этом официально объявят в ближайшее время. Пока в Японии разрешено вакцинировать препаратами от Moderna лишь лиц старше 18 лет. Вакцинами от Pfizer прививать подростков уже разрешили.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца июля власти Японии начнут принимать заявки на получение паспортов о прохождении вакцинации против COVID-19. При этом пока японские власти затрудняются ответить, в каких случаях эти документы будут применяться. Генсек правительства Японии Кацунобу Като подчеркнул, что применение паспортов должно исключить дискриминацию невакцинированных жителей страны.