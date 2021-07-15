Буэнос-Айрес, 15 июля, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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В частности, за минувшие сутки в республике от осложнений COVID-19 скончались 614 человек. Всего с начала пандемии в Аргентине от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, умерли 100 250 человек. Также за 14 июля в республике подтвердили еще 19 697 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 4 702 657 человек.

В настоящее время в Аргентине числится 276 004 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 5092 пациента находятся в палатах интенсивной терапии. Отмечается, что загруженность отделений реанимации в республике составляет 62,2%.