Гавана, 15 июля, 2021, 01:57 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки скончался 51 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по смертности среди пациентов с COVID-19 за одни сутки. Таким образом, в республике общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, выросло до 1659 человек. Также за 14 июля на кубинской территории выявили еще 6080 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на Кубе подтвердили 256 607 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время крупнейшие очаги распространения инфекции находятся в провинции Матансас, в Гаване и Сантьяго-де-Куба. При этом главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран отметил, что коронавирусом SARS-CoV-2 в республике начали заражаться дети и подростки. Он подчеркнул, что высокие темпы распространения инфекции зафиксированы почти во всех регионах страны.