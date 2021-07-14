Кито, 15 июля, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения (ЧП) в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле и провинции страны Эль-Оро ввели эквадорские власти после выявления первых случаев заражения штаммами коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс». Об этом 14 июля сообщило издание Universal.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, на указанных территориях будет действовать комендантский час в вечернее и ночное время. Государственные учреждения и частные копании должны будут перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, а предприятия торговли — сократить прием клиентов в свои залы.

Ограничения также коснутся и общественного транспорта. В автобусах и вагонах может находиться не более 30% числа пассажиров (50% для Гуаякиля). Помимо этого, в столице республики в закрытые пространства общественных мест разрешат пускать не более 50% посетителей, а в открытые — не более 75%. Указанный режим будет действовать до 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля глава эквадорского минздрава Химена Гарсон заявила, что в стране выявили по меньшей мере девять случаев заражения штаммом «Дельта» и один факт инфицирования штаммом «Дельта плюс».