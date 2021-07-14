Приштина, Сербия, 15 июля, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Правительство Косово 14 июля приняло решение о повторном смягчении мер по борьбе с коронавирусом.

Свадьба

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отныне число приглашенных на свадьбу может достигать 300, а само мероприятие может длиться до 1:00.

Отмечается, что обе дозы вакцины от коронавируса в Косово получили 78 298 граждан. Всего произведено 282 180 инъекций.