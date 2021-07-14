Москва, 14 июля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день доля российского ВВП в мировой экономике составляет только 5%, что значительно меньше доли США, ЕС или Китая. Изменить подобное положение дел с помощью внутреннего рынка не представляется возможным, так как по количеству существующего населения в 147 млн человек мы существенно уступаем всем главным конкурентам. Это означает, что стоит рассчитывать только на незанятые внешние рынки, пишут эксперты Института РУССТРАТ.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – Африка

Они также отмечают, что в качестве основных торговых партнеров рассматривать страны бывшего СССР не приходится — там давно прогрессирует глубокая промышленная и научно-техническая деградация, а значит, экономический упадок. Сейчас на планете остался лишь один регион, где российские товары не столкнутся с серьёзным западным противодействием. Это Африка.

Чёрный континент примечателен населением в 1,27 млрд человек, и темпы его роста только увеличиваются. Местный социум в настоящее время вовсю строит буржуазное общество, то есть переходит к классической форме государства со сложной экономической моделью и растущими объемами потребления.

В РУССТРАТ подчеркнули, что специфический местный менталитет допускает уважение только к сильным, причём эта сила должна быть наглядной. Именно для этого Владимир Путин накануне внес на ратификацию в Госдуму РФ соглашение между Россией и Суданом о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Пока это будет небольшая база на 300 человек военного и гражданского персонала, которая сможет принимать одновременно четыре боевых судна. Как заверили в Институте РУССТРАТ, само наличие подобной базы в Судане намного важнее её фактического размера. Тем более, она является лишь первым шагом — уже в ближайшем будущем запланировано договориться о разворачивании ещё нескольких точек, и не только на побережье.

Помимо защиты судоходства в Красном море, суданская база послужит местному обществу морально-психологическим ориентиром, и там прочно закрепится представление: «пришли русские, и жизнь стала улучшаться», уверены авторы публикации.