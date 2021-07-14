Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. За время кампании по вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины привиты уже более 1,1 млн человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Как сообщили 14 июля в городском оперштабе, точное число привитых составляет 1 млн 113 тыс. 515 человек. Это 20,68% от численности постоянного населения мегаполиса, включая несовершеннолетних, которым, как известно, такие прививки пока не делают.

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Полностью завершили вакцинацию обеими дозами препаратов от коронавируса 779 618 человек, это 14,48% от числа постоянных жителей Петербурга.

Темпы вакцинации в последние дни сохраняются на высоком уровне: за предыдущие сутки первично привиты 20 564 человека, вторично — 8600 человек. Первично в Петербурге ревакцинировано 290 человек, из них за последние сутки — 44 человека.

Запас вакцины в городе составляет 142 507 комплектов. В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пунктов.

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«Открылись новые мобильные прививочные пункты в ТРК «Родео Драйв» (время работы в будние дни — с 14.00 до 20.00, суббота — 10:00 до 15:00) и универмаге «Кировский» (время работы в будние дни — с 12.00 до 19.00, суббота — 10:00 до 15:00)», — уточнили в оперштабе.