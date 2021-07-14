Приштина, Сербия, 14 июля, 2021, 23:03 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 14 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 1421 образца в крае выявили 12 носителей коронавируса. Ещё 14 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 107 879 случаев заражения, 105 509 пациентов уже здоровы. 2264 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае не умер ни один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 106.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 14 июля, в Косово произведена 282 180 инъекций вакцины. Свыше 78 298 граждан края уже получили вторую дозу вакцины.