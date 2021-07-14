* запрещённая в России организация

Дамаск, 14 июля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки устроили 28 обстрелов в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 14 июля замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По его данным, обстрелам подверглись территории сирийских провинций Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе по данным сирийской стороны — 26 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 12 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — рассказал Вадим Кулить.

О пострадавших или погибших в результате обстрелов информации пока нет.