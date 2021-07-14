Женева, Швейцария, 14 июля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Третья волна пандемии коронавируса уже началась, заявил 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании комитета по ситуации с COVID-19.

Xinhuanet.com Больной COVID-19. Индия

Гебрейесус «Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны».

Указав на прирост смертей от COVID-19, что стало новым всплеском за последние десять недель, глава всемирной организации назвал «Дельта"-штамм основной причиной ухудшения.

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Он добавил, что отрицательную роль сыграли контакты между людьми и их путешествия, а ещё — «непоследовательное применение проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

По данным ВОЗ, «Дельта"-штамм зафиксирован более чем в 111 странах, причём, отмечает Гебрейесус, он, возможно, уже стал «доминирующим штаммом, циркулирующим в мире».