Глава ВОЗ назвал ситуацию с COVID-19 «началом третьей волны»
Женева, Швейцария, 14 июля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Третья волна пандемии коронавируса уже началась, заявил 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании комитета по ситуации с COVID-19.
Указав на прирост смертей от COVID-19, что стало новым всплеском за последние десять недель, глава всемирной организации назвал «Дельта"-штамм основной причиной ухудшения.
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Он добавил, что отрицательную роль сыграли контакты между людьми и их путешествия, а ещё — «непоследовательное применение проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».
По данным ВОЗ, «Дельта"-штамм зафиксирован более чем в 111 странах, причём, отмечает Гебрейесус, он, возможно, уже стал «доминирующим штаммом, циркулирующим в мире».