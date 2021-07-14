Москва, 14 июля 2021, 21:48 — REGNUM Учения «Заслон-2021» находятся в активной фазе, сообщили 14 июля в пресс-службе Росгвардия.
Учения проводятся под руководством директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. В ходе служебного совещания с руководством ведомства и с командованиями округов, задействованных в учениях, он сказал, что манёвры проводятся в рамках подготовки к стратегическому учению «Запад-2021».
К активной фазе учения росгвардейцев перешли 12 июня. Главная цель этих учений — подготовить органы управления войсками к принятию решений в сложной оперативной обстановке.
В ходе совещания Золотов заслушал доклады заместителей о готовности войск к началу учения и о порядке организации всестороннего обеспечения. Добавим, что учения «Запад-2021» состоятся в сентябре 2021 года и будут проводиться Росгвардией совместно с Минобороны РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Росгвардия объявила о передвижении воинских колонн в Южном округе
Читайте развитие сюжета: Учения Росгвардии «Залон-2021» пройдут в два этапа