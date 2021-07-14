Вашингтон, 14 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США выявили более 25 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает 14 июля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 25 919 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 33, 91 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 372 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 607 тыс.

Напомним, в США наблюдается значительный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на фоне распространения высоко заразного дельта-варианта.

Доктор Дженнифер Нуццо из Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса заявила, что распространение вируса в штатах с высокой степенью вакцинации вызывает «беспокойство».