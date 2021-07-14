Киев, , 20:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об основании награды «Национальная легенда Украины», сообщает 14 июля офис главы украинского государства.

В сообщении отмечается, что этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, служение украинскому народу.

Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

В документе подчеркивается, что рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должно подготовить и провести правительство.

ИА REGNUM напоминает, что на пресс-конференции в мае Зеленский анонсировал учреждение новой премии для «великих украинцев», заявив, что она будет аналогом наград, существующих на Западе.