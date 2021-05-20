Киев, 20 мая 2021, 12:58 — REGNUM В рамках празднования 30-летия независимости Украины нынешние власти страны учредят новую государственную премию для «великих украинцев».
Об этом заявил на пресс-конференции 20 мая президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что новая премия является аналогом наград, существующих на Западе.
«Награждать будут легендарных людей, которые прославляют Украину — как в Украине, так и за пределами страны во всем мире», — сказал президент, но не уточнил, кто конкретно претендует на награду.
Напомним, что на пресс-конференции Зеленский заявил, что важной частью празднования 30-летия независимости будет саммит «Крымская платформа» и большой военный парад.