Киев, 20 мая 2021, 12:58 — REGNUM В рамках празднования 30-летия независимости Украины нынешние власти страны учредят новую государственную премию для «великих украинцев».

Об этом заявил на пресс-конференции 20 мая президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что новая премия является аналогом наград, существующих на Западе.

«Награждать будут легендарных людей, которые прославляют Украину — как в Украине, так и за пределами страны во всем мире», — сказал президент, но не уточнил, кто конкретно претендует на награду.

Напомним, что на пресс-конференции Зеленский заявил, что важной частью празднования 30-летия независимости будет саммит «Крымская платформа» и большой военный парад.