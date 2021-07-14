Москва, 14 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. У России нет уверенности, что ЕС будет соблюдать свои обещания в рамках ВТО, заявил 14 июля российский министр экономического развития Максим Решетников. Его заявление публикует пресс-служба МЭР.

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Министр прокомментировал публикацию Европейской комиссией сегодня, 14 июля, проекта трансграничного углеродного регулирования, нацеленного на предотвращение рисков «углеродных утечек», то есть на самом деле — на недопущение переноса промышленного производства с территории ЕС в другие страны.

Он отметил, что в ЕС ряд наименований промышленной продукции, такой как трубы, цемент, удобрения, металлы, электроэнергия, можно будет продавать лишь «при условии оплаты каждой тонны выбросов СО 2 , которая образовалась при их производстве».

Цена тонны углекислого газа, как заверяют в ЕС, будет определяться на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы Евросоюза. Для России эта тема немаловажная, поскольку из страны на европейскую территорию импортируются сталь, трубы, алюминий, цемент, электроэнергия на сумму $7,6 млрд.

Он добавил, что остаётся надеяться, что в ЕС «сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений».

Решетников «Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет».

Он также отметил, что вовсе не очевидна связь этих нововведений ЕС с борьбой с изменениями климата. Тем более что проблемы глобального потепления решаются «только с помощью скоординированных действий всех стран».

Со своей стороны президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что меры по борьбе с потеплением, согласно конвенции ООН, нельзя использовать для ограничения международной торговли.

Что касается вышеуказанной инициативы ЕС, она буквально противоречит Парижскому соглашению по климату, а «чёткого понимания всех аспектов расчетов и верификации углеродного следа продукции» она не даёт, добавил глава РСПП.