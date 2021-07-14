Глава МЭР: нет уверенности в соблюдении ЕС обещаний по углеродной теме
Москва, 14 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. У России нет уверенности, что ЕС будет соблюдать свои обещания в рамках ВТО, заявил 14 июля российский министр экономического развития Максим Решетников. Его заявление публикует пресс-служба МЭР.
Министр прокомментировал публикацию Европейской комиссией сегодня, 14 июля, проекта трансграничного углеродного регулирования, нацеленного на предотвращение рисков «углеродных утечек», то есть на самом деле — на недопущение переноса промышленного производства с территории ЕС в другие страны.
Он отметил, что в ЕС ряд наименований промышленной продукции, такой как трубы, цемент, удобрения, металлы, электроэнергия, можно будет продавать лишь «при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве».
Цена тонны углекислого газа, как заверяют в ЕС, будет определяться на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы Евросоюза. Для России эта тема немаловажная, поскольку из страны на европейскую территорию импортируются сталь, трубы, алюминий, цемент, электроэнергия на сумму $7,6 млрд.
Он добавил, что остаётся надеяться, что в ЕС «сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений».
Он также отметил, что вовсе не очевидна связь этих нововведений ЕС с борьбой с изменениями климата. Тем более что проблемы глобального потепления решаются «только с помощью скоординированных действий всех стран».
Со своей стороны президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что меры по борьбе с потеплением, согласно конвенции ООН, нельзя использовать для ограничения международной торговли.
Что касается вышеуказанной инициативы ЕС, она буквально противоречит Парижскому соглашению по климату, а «чёткого понимания всех аспектов расчетов и верификации углеродного следа продукции» она не даёт, добавил глава РСПП.