Москва, , 20:03 — REGNUM Списка стран, якобы пострадавших от поставок Россией вакцин от COVID-19, не существует. Слова германского министра иностранных дел о «пострадавших странах» — ложь, заявила 14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Пресс-конференция Ван И и Хайко Мааса. 1 сентября 2020 года, Берлин Auswaertiges-amt.de

Комментируя заявление Мааса о том, что «поставки Россией и Китаем вакцин [от коронавируса] также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования» и что нужно «не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты», Захарова написала, что без списка «пострадавших» этот демарш несостоятелен.

Она напомнила, что есть страны, принявшие у Москвы вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в качестве помощи, есть закупающие её и есть те, кто производит препарат на своей территории.

Захарова «А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет».

Она добавила, что заявление из Берлина является элементом неконкурентного вытеснения российский вакцины с мирового рынка, а не шагом в направлении поиска «альтернативных вариантов».

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