Рим, 14 июля, 2021, 19:43 — ИА Регнум.

85% работников образовательных учреждений Италии сделали по крайней мере первую прививку от коронавируса, заявил в среду, 14 июля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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Этот показатель он назвал «внушительным».

Ранее в Италии обсуждалась возможность по аналогии с медиками обязать учителей делать прививки, а в случае отказа не допускать к работе. Однако в правительстве не стали прибегать к этому методу.

По данным на14июля, в Италии умерли127 831человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20). Число подтвержденных носителей выросло на2153(днем ранее — на1534). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 275 846 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены41 700человек — на1051 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали24 227 591человек, что составляет40,23% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.