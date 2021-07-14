Москва, 14 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированном на 16 июля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в саммите стран АТЭС, который пройдёт в режиме видеоконференции, также будет участвовать президент США Джо Байден.

Членами АТЭС является 21 экономика (а не страна), включая Россию, США и Китай. Так, среди участников форума — Китай, Тайвань и Гонконг.