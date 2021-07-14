Катманду, , 19:36 — REGNUM Президент Непала Бидхья Деви Бхандари выполнила решение Верховного суда страны и назначила лидера оппозиционной партии Непальский конгресс Шера Бахадура Деубу на должность премьер-министра. Об этом 14 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Флаг Непала Pawan Kawan

Согласно непальской конституции в течение тридцати дней со вступления в должность Ш.Б. Деуба должен заручиться вотумом доверия в нижней Палате представителей парламента. В постановлении Верховного суда президенту отведено двое суток для назначения Ш.Б. Деубы премьер-министром, а Палате представителей — семь суток, чтобы собраться для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Синьхуа напоминает, что 10 мая бывший премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли получил в парламенте вотум недоверия, поскольку не смог сформировать правительство в отведенный для этого конституционный срок. После этого президентом было принято решение о роспуске парламента. Рассмотрение в Верховном суде состоялось по иску, поданному оппозиционной коалицией, включающей Непальский конгресс.