От коронавируса в Италии привили 40% граждан
Рим, 14 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум.
По данным навечер среды, 14июля, в Италии умерли127 831человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на2153(днем ранее — на1534).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 275 846 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены41 700человек — на1051 больше, чем днем ранее.
Первую и повторную прививку сделали24 227 591человек, что составляет40,23% населения Италии.