Нью-Дели, , 19:42 — REGNUM Индийская организация мира и солидарности (AIPSO) осудила усилившуюся агрессию США в отношении Кубы, которая уже пострадала из-за блокады и санкций. Об этом 14 июля сообщает Prensa Latina.

Флаг Индии Ashwin Kumar

В официальном заявлении организации говорится, что Соединенные Штаты усилили свои атаки против острова с помощью систематической и многомиллионной кампании, координируемой в социальных сетях с помощью фальшивых новостей.

В документе AIPSO, доступ к которому получила Prensa Latina, подчеркивается, что США усилили блокаду против Кубы, когда разразилась пандемия, в попытке разрушить кубинскую экономику и дестабилизировать карибское государство.

В тексте отмечается, что вот уже на протяжении 60 лет Куба подвергается бесчеловечной экономической блокаде и скрытым агрессиям всех видов со стороны США.

Издание указывает, что несмотря на такие условия, Куба начала разработки собственных вакцин от COVID-19, а также получила международное признание за помощь другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что просьбы о гуманитарном вмешательстве на Кубе, которые исходят от пользователей социальных сетей, могут привести к военной интервенции со стороны США.

12 июля бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал американскую администрацию поддержать участников массовых протестов в кубинских городах.