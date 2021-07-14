Подгорица, 14 июля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Черногории за сутки выявили 24 случая заражения коронавирусом, при этом не было зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки было обработано 1569 тестов и 24 оказались положительными.

Доля новых случаев от общего числа протестированных составила 1,53%.