Екатеринбург, 14 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружен ещё 461 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее в области были зафиксированы 463 ковид-пациента. Всего в регионе зарегистрировано 99 053 случая заражения.

Вирус выявили за минувшие сутки у пациентов из Екатеринбурга (83 человека), а также у жителей других муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе запретили массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.