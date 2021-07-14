Тверь, 14 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В 2021 году в Тверской области планируется газифицировать 15 населённых пунктов. Об этом говорилось 14 июля на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, на котором обсуждался ход реализации программы газификации в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Напомним, в 2020 году Тверская область в соответствии с поручением президента РФ подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации — это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства , — отметил Игорь Руденя.

На 2021 году в Тверской планируется построить 183 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населённых пунктов, 2539 квартир и домовладений. Так, в текущем году должно завершиться строительство межпоселкового газопровода до п. Жарковский протяжённостью 18,1 км. Также проводятся конкурентные процедуры по определению подрядчика на строительство межпоселковых газопроводов от ГРС «Бежецк» до Красного Холма, а также д. Черничено — д. Нестерово Старицкого района. В 2022 году планируется сдать межпоселковые газопроводы от деревни Ярославищи до села Нерль в Калязинском районе, от Красного Холма до Молоково. Также на 2022 год планируется завершение строительства межпоселковых газопроводов д. Максимово — д. Луковниково Старицкого района, п. Сонково до с.п. Пищалкино и д. Сергеевское Сонковского района. На 2021 год запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлкам Жарковский и Молоково, газификация деревень Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское и Большое Ронское Осташковского городского округа. Начато строительство внутрипоселковых газовых сетей по городу Красный Холм.

В рамках областной программы газификации объектов муниципальной собственности на 85% уже выполнено строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей в д. Старо-Ямская Старицкого района, на 90% реализован второй этап работ по строительству межпоселкового газопровод с. Киверичи — д. Алешино Рамешковского района протяжённостью 10,5 км. В программу на этот год включены газовые сети в п. Фирово и строительство межпоселкового газопровода между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района. С просьбой о газификации этих деревень к Игорю Рудене обращалась жительница Калининского района.

В 2021 году планируется перевести на природный газ котельные отделений Калининской ЦРБ в селах Медное и Пушкино.

На данный момент уже построены сети для газифицикации деревень Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево и село Белое Бежецкого района. Ведётся сдача приёмочной комиссии межпоселкового газопровода от д. Игнатово Калининского района до п. Крупский (третий этап).

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о бесплатном подведении газа к границам домовладений. Данная инициатива должна осуществляться в рамках областной программы правительства Тверской области. В регионе сформированы списки домов по бесплатной догазификации, в них вошли более 35 тысяч квартир и домовладений.

«Мы стали одним из регионов, где идёт реализация пилотного проекта в этом направлении. Я думаю, те муниципальные образования, где главы активно этим занимаются, будут лидерами по газификации», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области проводится работа по обеспечению газификации промышленных площадок крупных инвестиционных проектов, таких как «Румелко Агро», «Коралл», «Торговая Компания «Альфа», «Орион Интернейшнл», инновационно-промышленного парка «Боровлёво 3», туристических объектов и других.

Всего с 2021 по 2025 годы в регионе в рамках программы планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений.