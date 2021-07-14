Казань, 14 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Татарию поступила новая партия вакцины «Спутник V», заявил 14 июля главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего с учетом графика вакцинации в республику поступило 33 тыс. доз. Спикер пояснил, что антиковидные препараты доставляют в регион в зависимости от того, насколько быстро и эффективно вакцинируют население. Всю поступившую партию «Спутника V» распределят по республике.

«Мы ее в максимально короткие сроки должны израсходовать, везде одновременно по всей республике. Если мы израсходуем эту партию, то, соответственно, поступит новая партия в большем объеме и быстрее», — цитирует спикера «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по данным на 14 июля завершили вакцинацию от коронавируса 439 857 человек.

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