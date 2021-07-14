, 17:09 — REGNUM Американскую оружейную компанию Culper Precision из штата Юта раскритиковали за модель пистолета, которая выглядит как детская игрушка, сделанная из Lego. Об этом 14 июля сообщает BBC.

Датский производитель игрушек Lego направил компании письмо с требованием прекратить производство оружия, которое покрыто деталями, похожими на кирпичики Lego.

В свою очередь организация по контролю за оружием Everytown for Gun Safety назвала пистолет безответственным и опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском районе Санкт-Петербурга 4-летний мальчик принес в детский сад пневматический пистолет.

ЧП произошло в среду, 29 ноября, в здании на Комендантском проспекте. Сотрудница детского сада нашла у четырехлетнего воспитанника предмет, похожий на пистолет.