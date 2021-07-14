Москва, 14 июля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Регулярное авиасообщение возобновляется между Россией и Францией и Россией и Чехией 24 июля 2021 года, сообщили 14 июля в оперштабе по COVID-19.

Константин Коровин. Париж. 1907

Так, регулярно — четыре раза в неделю — будут осуществляться рейсы из Москвы в Париж и из Москвы в город Ниццу (Франция), а также дважды в неделю — из Санкт-Петербурга в Париж и из Санкт-Петербурга — в Ниццу.

Что касается Чехии, то из Москвы в Прагу авиарейсы будут осуществляться также с 24 июля четырежды в неделю.

Напомним, международное авиасообщение было приостановлено Россией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это произошло в марте 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 июля 2021 г. увеличится количество авиарейсов из РФ по ряду международных направлений.