Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Второй миллион тонн зерна за плечами хлеборобов Ростовской области. К жатве подключились селяне практических из всех районов Дона, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона 14 июля.

Уборка урожая

«Хозяйствами региона убрано более 570 тыс. гектаров, или более 17% от общих уборочных площадей, валовой сбор уже составил почти 2,1 млн тонн при средней урожайности почти в 36,6 ц/га. Сейчас установилась благоприятная погода для уборочных работ — и аграрии значительно активизировали их темп. Последние солнечные дни дали земледельцам набрать обороты», — сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Наибольшая урожайность демонстрируют аграрии Мясниковского района (51,8 ц/га), Азовского района (47,7 ц/га) и Куйбышевского района (47,5 ц/га).

ИА REGNUM напоминает, что первый миллион тонн зерна донские хлеборобы собрали буквально пару дней назад.