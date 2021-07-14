Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 власти готовы развернуть резервные койки для ковид-пациентов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

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«Сейчас в ростовских медучреждениях развернуто 1 350 коек. Загруженность коечного фонда составляет 83%. Случаев госпитализации стало больше. Дополнительные койки мы развернем, когда показатель загруженности приблизится к 90%», — прокомментировал ситуацию глава администрации Ростова-на-Дону.

В настоящее время в Ростове-на-Дону привито 54% населения. Перебоев с поставками вакцины нет, уточнил сити-менеджер.