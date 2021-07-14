Таллин, , 16:23 — REGNUM Многолетнее увеличение военного бюджета Эстонии выглядит нелепым на фоне тревожной статистики о падении рождаемости в стране. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Солдаты Эстонии

Комментируя данные национальной статистики о том, что в июне в Эстонии родились 1044 и умерли 1400 человек, Чаплыгин написал: «Минус 356 человек за месяц. Нам пора не с «российской агрессией» бороться, а с вымиранием страны. Огромные ресурсы тратятся на вооружение, в то время как женщины боятся рожать из-за риска бедности».

По мнению известного публициста, происходящее в Эстонии является самым настоящим демографическим кризисом, поэтому следует как можно раньше принять антикризисные меры.

«Вот о чём должна болеть голова у политиков и СМИ, а они продолжают обсуждать однополые браки и то, прав ли был Путин в своей статье об Украине», — заявил Александр Чаплыгин.